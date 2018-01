Andreas Groh vom ADFC meint: "Freilaufende Rechtsabbieger stellen eine erhebliche Gefährdung für den Radverkehr dar und müssen deshalb überall in der Stadt abgebaut werden. Die Strecke von der Isar zur Münchner Altstadt ist eine der wichtigsten Zufahrten dorthin und dennoch sind die 'Radwege' in der Zweibrückenstraße rechtswidrig schmal. Ebenso sind die 'Radwege' am Thomas-Wimmer-Ring bzw. die 'Notwege' entlang der Baustelle viel zu schmal und in erbärmlichen Zustand, obwohl es sich hierbei um eine wichtige Strecke zur Umfahrung der Altstadt handelt. Die Reduzierung der Rings auf vier Spuren böte die Möglichkeit dort sichere, breite und attraktive Radwege zu bauen."

Gudrun Lux von den Grünen übt direkte Kritik an der Stadtregierung: "Die große Koalition verspielt wieder mal die Chance einen Platz in München urbaner zu gestalten. Im Mittelpunkt steht das Auto. Nicht die Lebensqualität am Isartor, oder auch die Sicherheit und Mobilität von Fußgänger_innen und Radfahrer_innen."

