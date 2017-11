Fußgänger tödlich verletzt Tödlicher Unfall in Steinwiesen: Fahrer stellt sich

Der Unfall habe sich am späten Nachmittag in Nurn ereignet. Die Wiederbelebungsversucher des Notarztes blieben erfolglos – der Passant starb noch an der Unfallstelle. Einige Stunden später habe sich der zunächst flüchtige Fahrer dann bei der Polizei gestellt. "Der 42 Jahre alte Mann kam am Sonntagabend zur Polizei", sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen.