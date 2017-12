Fußball-Wahnsinn in Italien Benevento-Torwart mit Traumtor in letzter Sekunde

Irgendwie erwischte Brignoli die Freistoßflanke, der Ball schlug direkt neben dem Pfosten ein – Marke "Tor des Monats". Es war das 2:2 in der fünften Minute der Nachspielzeit gegen den großen AC Mailand, als Keeper köpfte Brignoli Benevento Calcio zum ersten Punkt in dieser Saison – nach zuvor 14 Niederlagen in der Serie A. Ein magischer Moment in Italiens "Hexenstadt".