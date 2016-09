Für Millionen Deutsche gehört er am Sonntagabend zum Pflichtprogramm: der "Tatort" im Ersten. Diesmal bekommt das Ermittlerduo aus Wien jedoch Konkurrenz, weil zeitgleich das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Norwegen übertragen wird. Harald Krassnitzer (55), der den TV-Kommissar Moritz Eisner spielt, zeigt sich im Interview mit der "Bild am Sonntag" pragmatisch: Irgendeiner müsse schließlich diese Termine übernehmen. Und anstatt eine Wiederholung auszustrahlen, "will man lieber einen starken Fall zeigen und setzt auf die Österreicher", gibt er sich selbstbewusst.