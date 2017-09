Jetzt ist Sven Ulreich gefordert

Wie schon im Frühjahr muss nun Sven Ulreich im Tor ran. Der 29-Jährige, der nach zwei Jahren auf der Ersatzbank der Bayern mit einem Wechsel kokettiert hatte, absolvierte letzte Saison als Neuers Stellvertreter sechs Matches und machte auch Anfang dieser Spielzeit drei Partien. Dabei sicherte er den Bayern im Elfmeterschießen bei Borussia Dortmund den Supercup. „Ich bin froh, dass ich mal zeigen konnte, was ich kann“, sagte Ulreich im August der AZ und erklärte: „Ich hatte nie Zweifel, dass ich die Qualität habe, über einen längeren Zeitraum auch bei Bayern zu spielen.“ Nachdem Oldie Tom Starke (36) seine Karriere im Sommer beendet hat, sitzt nun der erst 17-jährige Christian Früchtl auf der Bank der Bayern.

DFB-Rückkehr erst im März?

Auch für Joachim Löw ist die Nachricht von der Neuer-Verletzung eine Hiobsbotschaft. Hatte der Bundestrainer in den ersten beiden WM-Qualifikationsspielen der neuen Saison in Tschechien (2:1) und gegen Norwegen (6:0) noch freiwillig auf Neuer verzichtet, damit dieser kontinuierlich an der Säbener Straße trainieren konnte, muss er nun gezwungenermaßen ohne ihn planen. Der Kapitän der Nationalelf sollte am 5. Oktober in Belfast gegen Nordirland sein DFB-Comeback nach einem Jahr Pause geben. Nun könnte Neuer womöglich erst bei Testspielen im März 2018 ins Nationaltor zurückkehren. Patrick Strasser

