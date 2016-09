Durch die vierte Niederlage in Serie spitzt sich die Situation von Coach Alois Schwartz zu, der erst vor drei Monaten beim neunmaligen Meister angeheuert hatte. Die Fürther jubelten vor 32 362 Zuschauern dank der Tore von Serdar Dursun (40. Minute) und Daniel Steininger (54.) über den fünften Sieg in zuletzt acht Derbys. Guido Burgstallers 1:2 in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.