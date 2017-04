Für Staffel sieben und acht "Game of Thrones": Die Gagen der Stars brechen Rekord

Prince, Walter Sedlmayr & Co. Noch heute mysteriös: Die tragischen Todesfälle der Promis

Erst ein Jahr nach dem tragischen Tod von Sänger Prince kam die ganze Wahrheit ans Licht. Ermittlungs-Dokumente belegen, dass der Künstler in seinem Haus große Mengen an verschreibungspflichtigen Schmerzmittel gehortet hatte. In unserer Bildergalerie erinnern wir an die tragischen Todesfälle der Promiwelt.