Für seine Familie lebt er weiter Heath Ledger: Sein Geburtstag wird noch jedes Jahr gefeiert

Sein Geburtstag am 4. April werde nach wie vor jedes Jahr gefeiert. "Wir haben ein Familientreffen an Heath' Geburtstag und feiern alles, was ihn ausmachte, und lachen über all die wundervoll lustigen Dinge, die er gemacht hat", so Kate. Tatsächlich vergehe kein Tag, an dem man nicht über ihn rede. "In unserem Haus ist er sehr lebendig." (Die Doku "Heath Ledger: Too young to die" können Sie sich bei Amazon Prime ansehen)