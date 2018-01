"Kaltwassergrill-Challenge" in Bayern EHC-Stars grillen im Olympiasee - Das haben die Löwen damit zu tun

Aktuell macht die Kaltwassergrill-Challenge in Bayern die Runde – etliche Vereine im Freistaat sind bei der Aktion dabei. So auch einige EHC-Spieler, die es sich bei kühlen Temperaturen am Olympiasee gemütlich gemacht haben. Wieso die Löwen vom TSV 1860 nun nachziehen müssen.