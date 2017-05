Für PC, Konsole und Smartphone Sechs kostenlose Games, denen Sie eine Chance geben sollten

"3on3 Freestyle"

Auch Sportspiele wie das arcadige "3on3 Freestyle" gibt es kostenlos. Das exklusiv für PS4 erschienene Streetball-Spiel setzt mit einem Augenzwinkern auf einen knallbunten Grafikstil und witzige Charaktere, die allesamt unterschiedliche Talente und Fähigkeiten zu bieten haben. Wie der Name bereits andeutet, wird in Dreierteams gespielt. Gamer können entweder online gegen andere Spieler antreten oder sich im guten alten Couch-Koop vergnügen.

"Pirates of the Caribbean: Tides of War"

Passend zum Kinostart von "Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache" ist kürzlich auch "Pirates of the Caribbean: Tides of War" für iOS- und Android-Smartphones erschienen. In dem Strategiespiel bauen Spieler Schiffe und Gebäude, trainieren ihre Einheiten und stürzen sich in Seeschlachten, um die Kontrolle über die Weltmeere zu erlangen. Dabei treffen sie auf bekannte Charaktere aus den Filmen - darunter Captain Jack Sparrow, Will Turner und Captain Barbossa.

"Warframe"

Wer es noch etwas actionlastiger mag und gerne mit Freunden zusammenspielt, für den könnte "Warframe" etwas sein. Der Koop-Shooter für PC, PS4 und Xbox One entführt Spieler in eine ferne Zukunft, in der sie sich als futuristische Krieger den Gegnerhorden entgegenstellen. Dazu lassen sich unter anderem zahlreiche Waffen, Rüstungen sowie Upgrades verdienen, kaufen, bauen und ausrüsten, um in den gefährlichen Missionen des Third-Person-Shooters bestehen zu können.