Für Opfer des Terrors Robbie Williams: In Manchester ließ er seinen Tränen freien Lauf

One Love Manchester: Wiedervereinigung mit Take That

Wenn am 4. Juni das "One Love Manchester"-Benefizkonzert stattfindet, wird Robbie Williams sicher noch einmal für emotionale Höhepunkte sorgen. Denn bei der von US-Sängerin Ariana Grande (23) ins Leben gerufenen Benefizveranstaltung tritt der 43-Jährige ebenso auf wie seine ehemaligen Bandkollegen von Take That. Als Acts bestätigt sind außerdem Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Niall Horan, Miley Cyrus, Usher, Pharell Williams, The Black Eyed Peas und Little Mix. Die Erlöse kommen den Opfern zugute.