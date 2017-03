Der Wunsch nach Eigenheim

Zwei Drittel der Bundesbürger sind einer Umfrage zufolge der Meinung, dass sich Wohneigentum lohnt – und viele würden auch gerne eine Immobilie kaufen. Dennoch leben nur 46 Prozent in den eigenen vier Wänden, wie die Allensbach-Studie „Wohnen in Deutschland 2017“ ergab. Zum Vergleich: Im europäischen Durchschnitt besitzen 71 Prozent ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. In Polen sind es sogar 81, in Griechenland 77 Prozent.