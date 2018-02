Für mehr Achtsamkeit Tipps von Curse: Das bringt Ruhe ins Leben

Beim Punkt "Offener Raum" geht es Ihnen auch darum, morgens nicht als Erstes zum Smartphone zu greifen.

Michael Kurth: Alle Studien weisen in dieselbe Richtung: Der Umgang mit dem Smartphone funktioniert wie Glücksspiel. Es löst dieselben Prozesse im Gehirn aus, der ganze Körper reagiert auf das Klingeln oder Piepsen. Smartphones sind neu und die Technik entwickelt sich ständig weiter, wir haben noch keine Reglementierung gefunden. Ich bin mir aber sicher, dass in diese Richtung etwas passieren wird. Sonst gibt es Konsequenzen für unser Leben, die wir noch gar nicht absehen können.

Depressionsraten und Angstzustände steigen rapide, seit es Smartphones gibt. Deshalb muss man die Geräte nicht komplett verteufeln. Aber es sollten sich alle einig darüber werden, dass die Art, wie wir das konsumieren, erwiesenermaßen Gefahren mit sich bringt. Ein Smartphone ist wie ein offener Alkoholschrank. Ein Gläschen Wein zu trinken, ist nicht schlimm. Aber ich kann mich nicht jedes Mal, wenn ich mich nicht gut fühle - gerade als junger Mensch - damit betäuben. Danach geht es uns nicht besser, sondern schlechter.

In meinem Buch schlage ich vor, auszuprobieren, was passiert, wenn man sich morgens nicht sofort über das Smartphone in die Social-Media- und Nachrichtenwelt stürzt. Damit entsteht ein neuer Raum. Wie man den füllt, kann jeder für sich entscheiden. Ich mache Angebote wie Meditation oder Dankbarkeitspraxis.

Was ist der Unterschied zwischen dankbar sein und Dankbarkeit praktizieren?

Michael Kurth: Dankbar sein findet im Moment statt und es ist natürlich schön, das zu spüren. Dankbarkeitspraxis ist ein bewusster Vorgang. Egal wie mies die äußeren Umstände erscheinen, mache ich mich dabei aktiv auf die Suche nach drei oder fünf Dingen, für die ich dankbar bin. Die schreibe ich auf und versehe sie auch mit einem "weil". Wir haben durch die Evolution eine Negativitätstendenz im Gehirn, die dafür sorgt, dass wir Gefahren viel deutlicher wahrnehmen und fünfmal wichtiger werten als Positives. Das hilft natürlich zu überleben, führt aber auch dazu, dass unser geistiger Fokus oft auf den Dingen liegt, die wir als negativ oder mangelnd bewerten.

Die Dankbarkeitspraxis, die wir aktiv und bewusst ausführen, sendet unserem Gehirn immer wieder das Signal: Suche nach Dingen, die bereits da sind und die gut sind. Wenn man das Gehirn darauf trainiert, bildet sich eine andere Verknüpfung. Nach einer Zeit verspürt man im Alltag mehr Dankbarkeit, weil man kleine Dinge anders wahrnimmt.

X steht für Exercise, also Sport. Muss man sich erst mal bewusst machen, wie wichtig der Körper für den mentalen Zustand ist?

Michael Kurth: Oft neigen wir dazu, zu denken, Körper und Geist wären voneinander getrennt. Aber wir erfahren über unseren Körper Freude, wir kommunizieren mit ihm, hören, sehen, riechen, schmecken. Wie wir uns in unserem Körper zu Hause fühlen, hat sehr viel mit Meditation zu tun. Im Buddhismus sagt man, der Körper ist ein Tor zur Erfahrung. Ich will ein Bewusstsein dafür schaffen, wie sehr körperliches und geistiges Wohlergehen aufeinander einwirken können.