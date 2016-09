Sie benötigen:

Zubereitung:

Variante 2: Thai-Zoodles mit Erdnuss-Sauce

1 große Zucchini, 250 g Garnelen, eine Hand voll Kirschtomaten, 1 EL Olivenöl, 1 TL Harissa, 1 gepresste Knoblauchzehe, Saft einer halben Zitrone, 1 EL Zitronenabrieb, Salz/Pfeffer, Öl zum Anbraten. Optional: geriebenen ParmesanDie Zucchini samt Schale in Streifen schneiden oder mit dem Spiralschneider bearbeiten und die Tomaten in mundgerechte Stücke schneiden. Für die Sauce 1 EL Olivenöl mit Zitronenabrieb, Zitronensaft und Harissa Paste verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und den gepressten Knoblauch dazugeben. Alles gut verrühren. Braten Sie im Anschluss die Garnelen in der Pfanne an und geben sie die rohen Zucchininudeln hinzu. Dann die Tomaten zufügen und kurz vor Schluss die Sauce untermengen, damit der Knoblauch leicht anrösten kann.

Wer die asiatische Küche mag, wird die aromatischen Thai-Zoodles lieben Foto:Tetiana Chudovska / Shutterstock.com

Sie benötigen:

Zubereitung:

Variante 3: Zoodles mit Carbonara-Sauce

2 Hähnchenbrustfilets,1 EL Butter, eine Zucchini, eine Karotte, eine rote Paprika, 1 EL Butter und 2 EL Sesam. Für die Sauce: 4 TL Erdnussmus, eine Knoblauchzehe, eine Limette, 3 TL Worcester- oder Sojasauce, Salz/Pfeffer. Optional: Bambus-Sprossen, eine Hand voll PetersilieAls erstes die Hähnchenbrustfilets abwaschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. In einer Pfanne die Butter zerlassen und das Fleisch darin knusprig anbraten. Dann die Zucchini sowie die Karotte zu Spaghetti und die Paprika in Streifen schneiden. Im Anschluss wird das Gemüse in einer zweiten Pfanne für etwa fünf Minuten angedünstet. Für die Erdnuss-Sauce alle Zutaten in ein Schälchen geben, den Knoblauch dazu pressen und alles gut verrühren. Das Fleisch und das Gemüse in einer großen Schüssel anrichten und nach Belieben noch fein gehackte Petersilie und Bambus-Sprossen zufügen. Abschließend die Erdnuss-Sauce unterrühren.

Würzig und lecker: Die traditionelle Carbonara-Sauce Foto:Instagram.com/dmanlaliveoutloud/

Sie benötigen:

Zubereitung:

2 Zucchini, 100 g Pancetta oder magerer Speck, 50 g geriebener Pecorino oder Parmesan, 1 Ei, 1 Eigelb, Olivenöl, Salz/PfefferDie Zucchini mit dem Spiralschneider zu Spaghetti schneiden. Für die Sauce ein Ei in einer Rührschüssel aufschlagen und ein weiteres Eigelb hinzufügen. Parmesan oder Pecorino hinzugeben, alles gut miteinander verquirlen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann den Pancetta oder wahlweise auch mageren Speck ohne die Zugabe von Öl in einer Pfanne anbraten und wenn er knusprig ist, die Hitze reduzieren und die Zoodles in die Pfanne geben. Mit einem Schuss Olivenöl ablöschen und gut verrühren. Sobald die Zucchini-Spaghetti die gewünschte Konsistenz haben, die Carbonara-Sauce unterrühren.