"Für Hardcore-Fans ein Schock" Waren Sie und Dieter Bohlen jemals Freunde, Herr Anders?

Am heutigen Gründonnerstag ist Thomas Anders (54) zu Gast in der TV-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" (ZDF, 20:15 Uhr). Dort will er unter anderem über seine Zeit bei Modern Talking sprechen. Im Interview mit spot on news hat sich Anders bereits zuvor über sein heutiges, aber auch damaliges Verhältnis zu Dieter Bohlen (63) geäußert. Es ist kein Geheimnis, dass es zwischen beiden immer wieder Reibungen gegeben hat. Doch Anders verrät: Eine Freundschaft zum Pop-Titan habe es nie gegeben. "Vielleicht ist es für viele Hardcore-Fans ein Schock, aber wir waren immer Geschäftspartner."