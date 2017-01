Für Frauenrechte und Toleranz Auch in München: 600 Demonstranten gegen Trump

München - Vom US-Generalkonsulat zogen die 600 Teilnehmer nach Angaben der Polizei am Samstag friedlich bis in die Münchner Innenstadt. Der offizielle Ableger der Demokratischen Partei für im Ausland lebende US-Amerikaner, "Democrats Abroad", hatte zu der Demonstration aufgerufen - in Solidarität mit dem am selben Tag in vielen Städten weltweit stattfindenden "Women's March".