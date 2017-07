Für einen schönen Glow Keine Zeit für ein Sonnenbad? So gelingt die Sommerbräune trotzdem

Ist die Haut gut vorbereitet, kann es losgehen. Wichtig ist, sich genug Zeit zu nehmen. Denn der Selbstbräuner muss gut verteilt werden. Am besten beginnt man bei den Beinen und trägt die Lotion in kreisenden Bewegungen auf. So gibt es keine harten Kanten, die man später sehen könnte.

Ein Selbstbräuner-Fauxpas wird oftmals erst sichtbar, wenn das Produkt schon eingezogen ist. Fleckige Bräune lässt sich aber mit einem in alkoholhaltigem Gesichtswasser getränktem Wattepad behandeln. Das ultimative Hausmittel bei Bräunungspatzern wie Flecken am Knöchel oder gefärbten Nägeln: Einfach eine Zitrone halbieren und auf den Fleck drücken - die Fruchtsäure lässt die Farbe verblassen.

Selbstbräuner vs. Sonnenbad?

Last but not least: Händewaschen nicht vergessen. Hier setzen sich gerne Selbstbräunerreste ab, die sich dann orange verfärben und die schöne Bräune ganz schnell als kleine Schummelei enttarnen.

Alles in allem gestaltet sich auch der Sommerteint durch Selbstbräuner zu einer ziemlich zeitaufwendigen Geschichte. Wer kann sollte sich deshalb die Zeit für ein regelmäßiges kurzes Sonnenbad einfach nehmen. Das sorgt nicht nur für eine natürliche Sommerbräune, sondern durch die Vitamin-D-Zufuhr auch für gute Laune. Aber Eincremen nicht vergessen!