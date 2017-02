"Hey Leute, mein Kumpel Roderich übernimmt heute meinen Social-Media-Kanal und zeigt euch seinen Alltag auf der Straße", erklärt Rojinski zu einem Bild des Obdachlosen, der sich gleich vorstellt und in die Kamera grinst. Roderich teilt mit den Followern der Moderatorin einen Traum, den er sich auch direkt erfüllen will. "Immer das ständige Berlin unter den Füßen nervt", meint der langbärtige Mann, der ausführt: "Weil ich keinen Alkohol trinke, kann ich mir hier und da etwas zur Seite legen. Und ich weiß auch ganz genau wofür: einmal verreisen." In einem kurzen Clip kündigt er dann auch an, dass er sich über einen kostenlosen Internetzugang ein paar billige Bus-Tickets organisieren will. Er will Paris besuchen - vielleicht auch Stockholm oder Rom. Wir wünschen ihm eine gute Reise!