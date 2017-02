Für ein Wochenende in die Vergangenheit Die 90er Jahre feiern ihr Comeback mit "Boy Machine"

In der Serie geht es um die gleichnamige Boyband, die nach über zehn Jahren versucht, ein Comeback zu starten. Gar nicht so leicht, denn was früher die Kombination aus "dem supersüßen Tänzer mit den supersüßen Haaren" und "dem Babe der Woche in der Klatschpresse" war, ist heute minderjährigen Teenagern mit Elektropop gewichen. Pippi, die unsichere, zukünftige Managerin der Band, sieht darin aber eine Marktlücke: Es gibt schließlich keine Liebesballaden für Mädchen mehr.