Guerreros Anwalt hatte das Testergebnis als unerklärlich eingestuft. Die bei seinem Mandanten entdeckte Substanz sei in Koka-Tee enthalten. Der Genuss von Tee mit Kokablättern und das Kauen der Blätter hätten in den Anden eine lange Tradition, sagte der Anwalt Bichara Neto. Zugleich wies er aber darauf hin, dass Guerrero gar keinen Koka-Tee getrunken, aber Medikamente wegen einer Grippe eingenommen habe.

Guerrero kam 2002 zum FC Bayern

Von 2002 bis 2004 spielte Paolo Guerrero zunächst für die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern. Sein Debüt gab er am 24. November 2002, am 7. Dezember 2002 beim 4:0-Heimsieg gegen die Amateure von Eintracht Frankfurt gelangen ihm seine ersten beiden Tore. In der Folgesaison gehörte er bereits der Profi-Mannschaft an, spielte aber nach wie vor für die Amateurmannschaft. Am 23. Oktober 2004 debütierte er in der Bundesliga beim 2:0-Sieg im Auswärtsspiel der Münchner bei Hansa Rostock.

