Polizisten getreten, bespuckt und geschlagen Betrunkene Tschechin rastet am Flughafen komplett aus

Eine 46-Jährige versüßt sich die Wartezeit am Gate mit Alkohol. Weil sie deswegen vom Flug ausgeschlossen wird, rastet die Frau komplett aus, am Ende kann sie nur mit Gewalt gebändigt werden. Sie landet in der Entzugsklinik.