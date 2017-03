Für die holländische Spezial-Ausgabe Doutzen Kroes und Lara Stone nackt auf dem "Vogue"-Cover

Artikel 94/A Türkisches Wahlgesetz gestattet keinen Wahlkampf im Ausland

Wahlkampfauftritte im Ausland und in diplomatischen Vertretungen außerhalb der Türkei verstoßen gegen das türkische Wahlgesetz. Dort heißt es in Artikel 94/A: "Im Ausland und in Vertretungen im Ausland kann kein Wahlkampf betrieben werden."