So begann er nach der Mittleren Reife (wo er mit Michael Ande und Jörg Hube die Schulbank drückte) eine Ausbildung im legendären Restaurant Humplmayr am Maximiliansplatz. Es folgten Hotelfachschule und erste Anstellung: "Ich war Empfangssekretär im Regina-Palast-Hotel, dann kam ich zur Bundeswehr, wo ich Vorzimmerdame des Regimentskommandeurs war.“ 1975 nahm er "ganz begeistert“ das Angebot von Wirte-Napoleon Richard Süßmeier an, der ihm sein Forsthaus Wörnbrunn verpachtete. Sieben Jahre später wechselte Pongratz ein letztes Mal in die Hotellerie, als Direktor der Tenne in Kitzbühel – "um dann endgültig als Wirt durchzustarten“: im Spöckmeier am Marienplatz.

Seit inzwischen 27 Jahren ist er als Wirt nun ganz oben: Hoch droben auf dem Nockherberg. Seinem im November 1999 bis auf die Grundmauern niedergebrannten Salvatorkeller folgte der völlig neu gebaute Paulaner am Nockherberg. Außerdem gehört ihm die schmucke Grünwalder Einkehr. Andere Wirte wären mit dieser Karriere vollauf zufrieden, doch Pongratz trieb stets eine Idee an: "Ich wollte schon immer irgendwann auch Wiesn-Wirt sein.“ 2004 bekam er schließlich den Zuschlag für das Paulanerzelt, das Winzerer Fähndl. Seine Augen leuchten, als er sagt: "Das war das Größte für mich.

Größer war nur jener Tag 1994, als ich meine spätere Frau Arabella kennenlernte.“ Inzwischen sind sie glücklich seit 22 Jahren verheiratet und stolze Eltern von Ramona (20) und Alexander (18). Seine zwei älteren Kinder Michael (49) und Verena (34) haben Peter zum "glücklichen Opa“ von fünf Enkeln gemacht. Was wünscht er sich zum 70.? "Nichts! Ich bin glücklich.“ Um künftig mehr Zeit für sich und seine Familie zu haben, hat er sich entschlossen, Ende April den Nockherberg zu verlassen.

"Ich freu mich, dann mehr Zeit für meine Hobbys zu haben: Golf, Tennis und meine lieben Briefmarken“. Gefeiert wird der Geburtstag untypisch im kleinen Kreis. Am Nockherberg gibt’s noch viel zu tun. Auch seine verbleibenden Mitarbeiter will der Jubilar noch gut in neuen Arbeitsstellen unterbringen. "Da kann ich jetzt nicht groß feiern.“ Doch Pongratz wäre nicht Pongratz, wenn es nicht doch ein Fest geben würde – zeitversetzt im Sommer in seiner Grünwalder Einkehr. Bleibt abzuwarten, ob es dann ein Zwei-Stunden-Defilee geben wird.