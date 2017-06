Für das Model gilt "family first" So rührend überrascht Bella Hadid ihre kranke Oma in Holland

Schön zu sehen, wenn einem Model der Job nicht über alles geht - so, wie es manchmal bei "Germany's Next Topmodel" als Branchenpflicht scheint. Bella Hadid (20) zum Beispiel ist auf den Laufstegen in aller Welt gefragt. Nun hat sich die junge Schönheit aber trotzdem ein paar Tage freigenommen. Und zwar um ihrer an Krebs erkrankten Großmutter in den Niederlanden einen Geburtstagsbesuch abzustatten. Dokumentiert hat Bella Hadid den Moment in einem rührenden Instagram-Video. (Fans von Bella Hadids großer Schwester Gigi können sich das Model hier als Pappaufsteller nach Hause holen)