Tunis - Regierungskreise bestätigten am Freitag, dass die Ankunft der sterblichen Überreste Anis Amris von Italien nach Tunesien gebracht worden sind. Der Leichnam sei zuerst für eine Autopsie in ein Krankenhaus der Hauptstadt Tunis gebracht worden. Am Samstag soll Amri in seiner Heimatprovinz Kairouan in Zentraltunesien beigesetzt werden, wie ein Familienangehöriger sagte.