Laut BamS soll Manager Burak Iner für Patricia Blanco verhandeln: "'Adam sucht Eva‘ ist eigentlich ein ganz schönes Format. Aber das, was von RTL angeboten worden ist und was wir uns vorstellen, steht in keiner Relation zueinander. Wenn noch mal ein Gegenangebot kommt, dann lässt sich Patricia bestimmt irgendwie überreden. Für eine Viertelmillion würde ein direktes Ja kommen.“