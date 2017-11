Börse in Frankfurt Dax dreht ins Plus

Trotz leicht negativer Vorgaben der Überseebörsen und des weiter starken Euro-Kurses ist der Dax am Montag ins Plus gedreht. Nach dem Erholungsversuch in der vergangenen Woche legte der Leitindex im frühen Handel nun um weitere 0,24 Prozent auf 13.090,88 Punkte zu.