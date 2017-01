Fünfte Staffel ab 2. Februar "Neo Magazin Royale": Jan Böhmermann meldet sich zurück

Am Donnerstag meldet sich Jan Böhmermann (35) mit der fünften Staffel von "Neo Magazin Royale" zurück. In einer "Neustaffelansprache" wendet sich der Moderator aber schon jetzt an seine Zuschauer. Im Stil einer staatsmännischen Rede begrüßt er seine Mitbürgerinnen und Mitbürger, an die er in "diesen politisch unsicheren Zeiten" ein paar Worte richten möchte. Schließlich war 2017 bisher thematisch ein gefundenes Fressen für den 35-Jährigen. Von Donald Trump bis Sigmar Gabriel greift er selbstverständlich alles auf.