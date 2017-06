Tolisso wurde schon seit einiger Zeit als heißer Kandidat an der Säbener Straße gehandelt: In der Ligue 1 absolvierte er in der gerade abgelaufenen Saison 47 Spiele, erzielte 14 Tore und kam auf sieben Assists. In der Champions League kam er bis dato auf zwölf Partien, in der Europa League auf 20.