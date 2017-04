"Mit einem Cabrio kann man ein bestimmtes Lebensgefühl wie Offenheit und Spaß transportieren, das zahlt sich positiv auf eine Marke aus", sagt Professor Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management an der Fachhochschule Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach. Mercedes konnte so in den vergangenen Jahren unter anderem sein Image vom eher konservativen zu einem dynamischeren Hersteller wandeln. "Dadurch haben sich Marke, aber auch Fahrzeugbesitzer verjüngt", sagt Bratzel. Cabriofahrer seien meist Genießer und vorsichtige Fahrer, da sie keine feste und schützende Hülle umschließt.