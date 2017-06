Fünf Kubikmeter Nürnberg: Hauptbahnhof mit Flüssigbeton geflutet

Vermutlich von einer Baustelle am Vorplatz des Nürnberger Hauptbahnhofs ist am Mittwoch eine größere Menge Flüssigbeton in die U-Bahn-Passage gelangt. Ein Teil der Passage musste abgesperrt werden. Eine Sprecherin der städtischen Verkehrsbetriebe VAG sprach von etwa fünf Kubikmetern Flüssigbeton, der wohl von der Baustelle in einen Technikraum und von dort weiter in den öffentlich zugänglichen Bereich gelaufen sei. Die Königstorpassage verbindet den Hauptbahnhof mit den U-Bahnsteigen und der Altstadt. Die Ursache für den Zwischenfall war zunächst unklar.