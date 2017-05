Fehlalarm verursacht Verkehrschaos Entwarnung nach Amokalarm am Berufsschulzentrum

Ein martialisch, in Schwarz gekleideter 18-Jähriger erscheint an seiner ehemaligen Schule am Ostbahnhof und löst damit Angst und Schrecken aus. Am Ende entpuppt sich alles als Missverständnis