Fünf Angeklagte Prozess um EC-Betrug: Alte Menschen im Visier

So schildern die Ankläger die Betrugsmasche: Mindestens drei Mitglieder verabredeten sich in einer Großstadt, reisten mit angemieteten Pkw an und mieteten sich in Hotels ein. Dann ging man zu dritt auf Beutezug. Um den Anschein von normalen Bankkunden zu erwecken, kauften sich die Bandenmitglieder Prepaid-Kredtitkarten und taten so, als ob sie diese an den Geldautomaten der betroffenen Bankfilialen benutzen würden. Wenn ältere Menschen an anderen Automaten Geld abheben wollten oder sich Kontoauszüge ausdrucken ließen, näherten sich ein oder zwei Bandenmitglieder und spähten die PIN aus.