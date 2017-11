Als Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) am Montag endlich ihre Verlobung bekanntgaben, funkelte an dem Finger der Schauspielerin ihr Verlobungsring. So manche Dame dürfte beim Anblick des Verlobungsringes ein neidisches Seufzen ausgestoßen haben, schließlich hat Prinz Harry das gute Stück selbst entworfen. Doch für alle, die gerne an Markles Stelle wären, hat ein Online-Shop für Verlobungsringe nun die Lösung parat...