Heynckes machte Robben zum Gefühlsvulkan

Doch warum nicht gleich so? Warum startete Robben nicht? Weil Heynckes lieber auf Nummer sicher ging, Robben zum Gefühlsvulkan machte. „Ich wollte kein Risiko von Anfang an eingehen, daher habe ich im Mittelfeld mit Vidal und Martínez gespielt, damit wir zu null spielen“, erklärte Heynckes. Weil Müller auf die rechte Seite rückte und James wie Lewandowski gesetzt sind, musste Robben raus. Obwohl es „nur“ Besiktas war – in diesen Spielen kommt der vorsichtige Heynckes durch, also: Safety first, Egos second.

Diesmal erwischte es Robben. Den Frust seines Außenstürmers nahm Heynckes mit Verständnis auf. „Arjen ist ein Top-Profi. Dass er von Anfang spielen will, ist doch ganz klar. Das ist eine Momentaufnahme und überhaupt kein Problem.“ Allerdings sprach er eine klare Warnung aus angesichts von aktuell 21 fitten Profis (Bernat, Rudy und Thiago saßen sogar nur auf der Tribüne) mit Blick auf die nächsten Wochen: „Wer beim FC Bayern einen Vertrag unterschreibt, der muss damit rechnen, dass er hier und da mal nicht von Anfang an spielt.“ Seine Rolle umschreibt Heynckes so: „Ich muss das managen und ich mache das, was ich für richtig halte. Das muss jeder akzeptieren. Punkt.“ Ende der Ansage.

Und: Recht hat er. Bei 23 Erfolgen in 24 Pflichtspielen seit Anfang Oktober sowieso. Dass Robben frustriert ist, ist sein gutes Recht. Droht nun immer Aufstellungszoff? Nicht, wenn alle ihre Emotionen richtig kanalisieren, sich wie Robben rechtzeitig auf die Zunge beißen und Heynckes die Einsätze der Stars perfekt dosiert und moderiert. Denn: Reibung erzeugt Triple.