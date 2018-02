Frühling will nun einmarschiern Der Frühjahrs-Weckruf fürs Saison-Kraftfahrzeug

2. Reifen

Normalerweise gilt vor dem Einwintern, dass die Reifen auf Maximaldruck gebracht werden sollten, damit sich keine Standplatten herausbilden – dabei flacht der Reifen ab und braucht einige Kilometer, um wieder rund zu werden.

Versäumte man das, muss man nun den Wagen aufbocken, die Räder um eine halbe Umdrehung händisch rotieren und anschließend den Druck wieder auf höchstes Niveau bringen. Bitte nicht den Motor starten und das Auto bewegen. So weit sind wir noch nicht.

Bei gleicher Gelegenheit sollte man die Profiltiefe nach der Ein-Euro-Methode messen. Dazu steckt man eine Euro-Münze zwischen die Rillen. Solange der goldene Rand vollständig versinkt, ist die Profiltiefe ausreichend. Allerdings: Der nächste Blick sollte auf die DOT-Nummer der Reifenflanke gehen. Die letzten beiden Ziffern verraten das Herstellungsjahr. Liegt das mehr als sechs Jahre zurück sollte die erste Fahrt beim Reifenhändler enden.

3. Beleuchtung

Gerade bei Oldtimern sind die Gummidichtungen an den Scheinwerfern nicht mehr taufrisch. So gelangt feuchte Winterluft hinein, legt sich als Kondenswasser ab. Sobald die Batterie gut geladen ist, darf man sich daher mit Hilfe einer zweiten Person in die Garage begeben und dann folgende Schritte absolvieren:

Standlicht einschalten

Auf Abblendlicht durchschalten

Fernlicht/Lichthupe

Nebelleuchten (falls vorhanden)

Blinker links und rechts

Warnblinkanlage

Bremslichter

Rückwärtsscheinwerfer (falls vorhanden)

Nebelschlussleuchte

Kennzeichenleuchte

Der Helfer sagt an, ob alle Lampen vorschriftsmäßig leuchten. Wichtig: Falls sich im Inneren der Scheinwerfer Tropfen zeigen, sollten sie durch neue aus dem gutsortierten Fachhandel ausgetauscht werden. Trocknungsversuche helfen nur temporär.



Foto: unsplash.com © Erwam Jesry

4. Öl

Motoröl altert. Und weil kein Motor zu 100 Prozent luftdicht ist, gelangte feuchte Winterluft dort hinein. Das enthaltene Wasser kann chemisch mit dem Motoröl reagieren. Hinzu kommt, dass der lebensnotwendige Schmierstoff auch noch durch Kraftstoff verdünnt wird – bei jedem Kaltstart.

Rechnet man dann noch hinzu, dass Öl sowieso einmal jährlich gewechselt werden sollte, ist das Grund genug, jetzt zur Tat zu schreiten – auch Autoprofis sagen, dass man unmittelbar nach dem Winter wechseln sollte. Normalerweise wechselt man Öl bei betriebswarmem Motor, weil es dann flüssiger ist. Es geht aber auch kalt, nur dauert es dann länger. Dazu besorgt man sich eine Altöl-taugliche flache Auffangwanne, schraubt den Ablassstutzen auf und lässt das schwarze Gold einfach laufen. Da das Auto nicht benötigt wird, kann der Ablass über Nacht offenbleiben. Am nächsten Tag wechselt man den Ölfilter und dreht sofort den Ablassstutzen wieder zu – Laien vergessen es nämlich oft und gießen dann mehrere Liter frischen Schmierstoff auf den Garagenboden. Dann besorgt man sich die zu seinem Motor passende Menge und Sorte Öl (Fachwerkstätten und das Internet helfen weiter) und gießt es langsam ein. Das Altöl wird in die leeren Kanister gefüllt und kann bei der Sammelstelle abgegeben werden.

5. Kühl- und Bremsflüssigkeit

Der nächste Blick sollte dem Füllstand der Kühlflüssigkeit gelten. Alles noch oberhalb der Markierung auf dem Behälter? Wenn nicht und es finden sich auch keine Spuren auf dem Garagenboden, könnte sich vielleicht ein Schaden an der Zylinderkopfdichtung anbahnen. Auffüllen und von nun an vor jeder Fahrt erneut kontrollieren.

Bei der Bremsflüssigkeit sollte nicht nur der Füllstand in Ordnung sein, sondern auch die Farbe. Je dunkler diese lebenswichtige Hydraulikflüssigkeit, desto schlechter. Alle zwei Jahre sollte sie vom Profi erneuert werden, weil sie sich mit Wasser anreichert was die Bremsleistung durch Dampfblasenbildung reduzieren kann.



Foto: Pixabay.com © cindydangerjones

6. Vor dem Start

Jetzt bleibt nur noch eine Aufgabe übrig: Den Motor sanft wecken. Dieses Vorhaben beginnt damit, die Zündkerzen herauszudrehen, sie mit einer Drahtbürste zu säubern und dann in jedes Kerzenloch gut zwei Fingerhüte voll Motoröl zu geben (geht mit einer großen Spritze aus der Apotheke). Dies, damit die Kolben(-ringe) gleich bei der ersten Bewegung geschmiert werden. Dann dreht man die Zündkerzen wieder ein, steckt die Kabel aber noch nicht auf. Ohne Gas zu geben wird nun der Motor zwei, drei Male für zwei Sekunden per Anlasser durchgedreht.

Danach dürfen die Stecker aufgesetzt und der Motor "richtig" angelassen werden. In aller Regel sollte er nun sofort anspringen. Anschließend den Wagen bitte nicht im Stand warmlaufen lassen, das ist verboten und bringt nichts. Besser ist es, mit dem Schätzchen gleich eine kurze Spritztour zu machen. Dabei das Kühlwasserthermometer im Blick behalten, langsam fahren und auf leerer Strecke auch mal mit schleifender Bremse fahren. Vornehmlich weil sich während des Winterschlafs Rost auf Scheiben und in Trommeln gebildet haben wird. Durch das Schleifen wird er entfernt und die volle Bremsleistung steht wieder zur Verfügung.

Und damit ist das Auto nun so sanft wach, wie der Fahrer, der sonntagmorgens nicht von Kinderradau, sondern Kaffeeduft und einem sanften Kuss des Partners geweckt wurde.