Frühling, Kitchen Impossible, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ProSieben: Planet der Affen: Revolution, Sci-Fi-Drama

Zehn Jahre nachdem die Menschheit durch ein Virus dezimiert wurde, leben die durch Genmanipulation hochintelligenten Affen unter der Führung von Caesar (Andy Serkis) in einer riesigen Kolonie bei San Francisco. Zu einem ersten blutigen Zusammentreffen mit Menschen kommt es, als eine Expeditionsgruppe um den Ingenieur Malcolm (Jason Clarke) ein altes Wasserkraftwerk auf dem Territorium der Affen in Betrieb nehmen will. Um einen Krieg zu vermeiden, lässt Caesar sie gewähren. Doch seine hasserfüllte "rechte Hand" Koba (Toby Kebbell), der früher von den Menschen gequält wurde, stachelt seine Artgenossen zum Kampf auf.

20:15 Uhr, kabel eins: Die größten Reisetrends 2017, Reportage

Die Deutschen haben in den vergangenen Jahren so viel Urlaub gemacht wie noch nie. Doch Terror und Flüchtlingskrise haben die Reisenden verunsichert. Welche Länder sind sicher und wo verbringt die Mehrheit 2017 ihre Ferien? Wie viel Geld gibt man durchschnittlich für eine Reise aus - Kategorie Camping, Fernreise oder Kreuzfahrtschiff? Experten wie Peter Giesel geben Tipps und zeigen, was in diesem Jahr besonders boomen wird.