Oscar de la Rentas Einfluss ist sichtbar

Die Modenschau wurde von Models in knöchellangen, sommerlichen Kleidern in Weiß und Elfenbein eröffnet, die stark mit Blumenmustern und Spitze verziert waren. Es kamen aber auch vereinzelte Farbakzente zum Einsatz, darunter ein rotblauer Paisley-Print sowie einige Kleider ganz in Rot. Im Laufe der Show wurde die Kollektion zunehmend glamouröser. Zu den Highlights zählte ein weißes Seidenkleid mit Verzierungen in Champagner-Farben, goldenen Perlenstickereien sowie ein goldenes Faltenkleid mit einem schwarzen Gürtel - beide Designs erinnerten stark an die opulenten Kreationen des verstorbenen Gründers des Modehauses, Oscar de la Renta (†82).