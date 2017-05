Frühes Aus in Madrid Kerber im Teufelskreis: Ängstlich und ohne Mumm

Bis zu ihrer Aufgabe hatte Kerber, die kurioserweise ab Montag wieder die Nummer eins der Weltrangliste ist, alle sieben Aufschlagspiele abgegeben und gegen die mutig agierende Bouchard kaum eine Chance gehabt. Da sich nach Kerbers Angaben die Schmerzen im Bein erst kurz vor ihrer Aufgabe einstellten, war dies keine Erklärung für ihre schwache Vorstellung zuvor.

Die Zahlen jedenfalls sprachen Bände: Nur in acht Prozent der Fälle gewann die WTA-Spielerin des Jahres 2016 nach ihrem zweiten Aufschlag den Punkt - und in 37 Prozent der Fälle nach dem ersten Service.

Als sie Bouchard, die in der Runde zuvor Maria Scharapowa (Russland) bezwungen hatte, beglückwünschte, drückte Kerber ihre Hand fest auf die schmerzende Stelle.

Einfach ohne Mumm

Aus dem erhofften "Turnaround" in der "magischen Box" von Madrid, wie die Anlage La Caja Mßgica übersetzt heißt, wurde damit nichts. Im Gegenteil: Auch in der Sandplatzsaison sucht Kerber weiter nach ihrer Galaform von 2016 - und steckt im Teufelskreis fest: Keine Siege, kein Selbstvertrauen; kein Selbstvertrauen, keine Siege.

Bei ihrem Heimspiel in Stuttgart, das die 29-jährige Linkshänderin zuvor zweimal in Folge gewonnen hatte, war sie Ende April bereits in ihrem Auftaktmatch gescheitert.

Selbst die Hoffnung, dass der Druck in Madrid nicht so hoch sein würde, da sie dort keine Punkte zu verteidigen hatte, erfüllte sich nicht. Gegen die mutig agierende Bouchard (WTA-Nr. 60) spielte Kerber wie sooft in dieser Saison zu defensiv, zu ängstlich - einfach ohne Mumm.

Warum das so ist, weiß sie selbst nicht. Immer wieder betont "Angie", dass der gewachsene Druck und die neuen Verpflichtungen als Gesicht der WTA nicht das Problem seien. Weggefährten sehen das jedoch anders, weil sie eine ist, die viel Zeit für sich braucht.

Besonders eine Bilanz ist alarmierend: Gegen eine Konkurrentin aus den Top 20 der Weltrangliste hat Kerber in diesem Jahr noch kein einziges Match gewonnen, aber sieben Niederlagen kassiert. Zum selben Zeitpunkt des Vorjahres lautete ihre Sieg-Bilanz im Duell mit den besten 20 Spielerinnen: 8:2.