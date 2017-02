Frühere Rennläuferin Höfl-Riesch kritisiert DSV und fordert Reformen

Schwierige Situation für Maier

DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier, einst einer ihrer größten Förderer, sieht sie in einer schwierigen Situation, "weil sich das Team nicht entwickelt, wie er sich das vorgestellt hat. Er versucht sein Bestes, trotzdem muss man sich, wenn nach so langer Zeit so wenig passiert, überlegen, ob man alles richtig gemacht hat. Ich sehe da die Schuld nicht nur bei den Mädels, man muss vielleicht am ganzen System was verändern." Zumal die Probleme schon seit drei Jahren dieselben seien.