Auf dem 184 Kilometer langen Teilstück von Benidorm zum Alto de Aitana ließ er Tour-de-France-Sieger Christopher Froome (Großbritiannien/Sky) nach dessen Galavorstellung im Zeitfahren am Freitag über fünf Anstiege nicht näher heranrücken.

Auf den letzten Metern übersprintete Quintana seinen Kontrahenten und baute seinen Vorsprung auf Froome um zwei Sekunden aus. Damit hat Quintana vor der 104,1 Kilometer langen Schlussetappe zur Plaza de Cibeles in Madrid am Sonntag in der Gesamtwertung 1:23 Minuten Vorsprung auf Froome.