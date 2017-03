Oberhaching - Auf der Kreisstraße M11 in der Nähe von Oberhaching ist es am Mittwochmorgen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen: Als eine 24-Jährige einen Mülllaster überholen wollte, übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Stelle war schwer einsehbar, da sich der Vorfall in einer Rechtskurve ereignete - einem vor ihr fahrenden Kleinwagen gelang das Manöver, der Fahrerin nicht.