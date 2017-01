Frischzellen für den Ami-Jeep Grand Cherokee reloaded

Mit dem Jeep Grand Cherokee kann der Fahrer fast jeden Gipfel erklimmen. Doch der Indianer-Häuptling kann noch weit mehr als Offroad.

Den Grand Cherokee Modelljahr 2017 bietet Jeep in 6 Varianten an: Laredo, Limited, Overland, Summit, SRT und Trailhawk. Preislich startet er bei 50.900 Euro und bietet in der Grundausstattung Laredo 190 Pferdestärken. Das Topmodell SRT hat 468 muntere Pferdchen unter der Haube und kostet stolze 87.900 Euro.

Ein Neuer: der Grand Cherokee Trailhawk

Neu im Grand Cherokee-Programm ist der Trailhawk, der Geländespezialist. Auf den Routen abseits der gepflasterten Straße ist er der Junge für alle Fälle. Auf der hügeligen Piste haut es ihn auch in Schräglage nicht aus den Latschen. Tiefe Löcher gefüllt mit Schlamm und Matsch passiert er wie Flachland. Extreme Wendigkeit zeichnet ihn in engen Waldpassagen aus. Das Befahren von Schneewegen lässt ihn kalt. Und Steigungen marschiert er ohne große Anstrengung rauf.



Die Platzverhältnisse im Innenraum sind üppig bemessen, hier in der Grand Cherokee-Variante Summit.

Nicht zuletzt meistert er all diese Wege so souverän wegen zahlreicher Zusatzoptionen, die per Drehknopf und Schalter in der Mittelkonsole eine optimale Fahrzeugeinstellung auf und neben der Straße bieten. Der Jeep Grand Cherokee steht für höchste Geländetauglichkeit und damit ebenso für Abenteuer, Authentizität, Freizeit und Leidenschaft. Dem bleibt Jeep seit der ersten Stunde treu. Go Anywhere - do anything.