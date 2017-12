Frisch verliebt Diese Promis fanden 2017 die große Liebe

Sophia Thomalla und Gavin Rossdale

2017 hat Sophia Thomalla (28) in ihrem Liebesleben aufgeräumt. Von Ehemann Andy LaPlegua (42) ist sie offiziell geschieden und sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite: Musiker Gavin Rossdale (52). Der Ex-Mann von Gwen Stefani (48, "Hollaback Girl") schwärmte im Interview mit spot on news von der 28-Jährigen: "Ich bin sehr glücklich, sie ist toll!"





Katie Holmes und Jamie Foxx

Fans warten noch auf das erste offizielle gemeinsame Foto von Katie Holmes (39, "Dawson's Creek") und Jamie Foxx (50, "Django Unchained") auf dem roten Teppich. Doch laut der amerikanischen Presse sollen die Schauspieler bereits seit Jahren ein Paar sein. Im September haben Paparazzi die beiden Händchen haltend am Strand von Malibu erwischt und im Dezember feierten sie gemeinsam Foxx' 50. Geburtstag...

Joe Jonas und Sophie Turner

Schon Ende 2016 brodelte die Gerüchteküche: Sind Sänger Joe Jonas (28, "This is Me") und Schauspielerin Sophie Turner (21, "Game of Thrones") zusammen? Im Januar machten sie ihre Liebe mit einem gemeinsamen Besuch auf der Pre-Party der Golden Globes offiziell. Dennoch hielten sie ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus - bis die beiden im Oktober ein Foto auf ihren Instagram-Accounts teilten, mit dem sie ihre Verlobung bekanntgaben.

Birgit Schrowange

Bei Birgit Schrowange (59) gab es im Jahr 2017 einige Neuigkeiten: Im September sorgte die Moderatorin mit ihren ergrauten Haaren für Schlagzeilen - sie hatte im Rahmen einer TV-Show für ein Jahr eine Perücke getragen, um dann ihre Naturhaarfarbe zu präsentieren. Im November sah man sie bei der Bambi-Verleihung überglücklich strahlend mit einem neuen Mann an ihrer Seite! Ihren "Mann fürs Leben" lernte sie im Sommerurlaub mit ihrem Sohn kennen. "Es hat bei Frank und mir total gefunkt. Wir verstehen uns großartig, haben Schmetterlinge im Bauch und sind total glücklich", schwärmte sie im Interview mit der Illustrierten "Bunte".

Sofia Richie und Scott Disick

Mit diesem Promi-Pärchen hat wohl niemand gerechnet: Seit Herbst 2017 sind Sofia Richie (19) und Scott Disick (34) zusammen. 15 Jahre Altersunterschied trennen die 19-jährige Tochter von Sänger Lionel Richie (68) und den Reality-TV-Star. Während sie als Model arbeitet, wurde Disick durch seine Beziehung mit Kourtney Kardashian (38, "Keeping Up With the Kardashians") bekannt - die beiden haben drei Kinder. Ob die junge Sofia da wirklich die richtige Ersatzmama ist?

Sam Smith und Brandon Flynn

Eigentlich ist er für seine Liebeskummer-Songs bekannt, doch Sam Smith (25, "Too Good at Goodbyes") hat Schmetterlinge im Bauch: Im Oktober bestätigte er der US-Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres (59), dass er glücklich vergeben sei. Einen Namen nannte er damals allerdings nicht. Anschließend gab es immer wieder Spekulationen, dass der Mann an seiner Seite "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Brandon Flynn (24) sei! Der Schauspieler veröffentlichte kurz vor Weihnachten ein Selfie mit Smith auf Instagram. Ob das der offizielle Liebesbeweis ist?

Kate Hudson und Danny Fujikawa

Mit dem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich bei der "Snatched"-Premiere im Mai 2017 machten Schauspielerin Kate Hudson (38, "Bride Wars") und ihr neuer Freund Danny Fujikawa ihre Beziehung öffentlich. Kennengelernt haben sie sich schon vor Langem. Ihr erstes Date hatten sie aber bereits Ende 2016 - ohne dass Hudson wusste, dass es ein Date war, wie sie zum Date-Jubiläum Anfang Dezember auf Instagram erzählte. Beim ersten Kennenlernen war Hudson 23 Jahre und schwanger mit ihrem ersten Kind. Seine Stiefschwestern sind zudem ihre besten Freundinnen - so nahm die Geschichte ihren Lauf...

...und ein Liebeskarussell

Es waren DIE Pärchennews des Frühlings: Selena Gomez (25, "Wolves") und The Weeknd (27, "Starboy") machten ihre Beziehung öffentlich! Doch die Romanze ging nach zehn Monaten in die Brüche. Seit Herbst soll die Sängerin wieder mit ihrem Ex, Justin Bieber (23, "Friends"), anbandeln. Offiziell bestätigt haben die beiden ihr Liebescomeback noch nicht. Doch nachdem ein Kussfoto aufgetaucht ist, dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass sie wieder ein Paar sind. Vielleicht wagen sie sich 2018 wieder gemeinsam auf den roten Teppich?