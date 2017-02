Frieder Vogelsang über seine Liebe zu Menzing Der Westen im Wandel: "Pasing hat gewonnen"

Lesen Sie auch: Drohnenaufnahmen in Pasing - München von oben

Große Umgestaltung Pasings

Der große Nachbar Pasing, die ehemals eigenständige Stadt, präsentiert sich viel quirliger und städtischer als Menzing. Frieder Vogelsgesang mag das aber auch. Er sitzt gerne auf dem Bahnhofsvorplatz in der Sonne: "Wir Münchner sind doch alle nach Süden orientiert. Neben den Arkaden kann ich schön sitzen. Der Platz hat italienisches Flair, das genieße ich." In die Pasinger Fabrik zieht es ihn oft zu Konzerten, kleinen Opernaufführungen oder auf ein Bier im Lokal.

Sein Vater gründete den "Verein der Freunde von Schloss Blutenburg". Vogelsgesang hat in der Schlosskapelle geheiratet und den Blutenburger Weihnachtsmarkt mitinitiiert.

Im Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing sitzt er als Fraktionsvorsitzender der CSU. Die große Umgestaltung Pasings sieht er im Großen und Ganzen positiv: "Ich persönlich finde, Pasing hat gewonnen und eine Aufwertung erfahren. Es gibt tolle Einkaufsmöglichkeiten und im August die Vor-Wiesn im Festzelt. Das ist doch wunderbar."

Untermenzing hingegen nennt er ein lebendiges Straßendorf an der belebten Eversbuschstraße: "Menschlich und baulich hat Menzing einen eher dörflichen Charakter. Wir haben noch mindestens vier Vollerwerbsbauern."

Die Kirche St. Wolfgang wurde gerade erst für drei Millionen Euro saniert. Viele Geschäfte gibt es an der Verdistraße, an der Eversbuschstraße und in der Alten Allee. Und heuer ist ein ganz besonderes Jahr für das Viertel. Die Menzinger feiern: sich selbst, ihren Stadtteil und seine 1200-jährige Geschichte.