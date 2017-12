Das war passiert: Am Samstagvormittag stand der mutmaßliche Täter vor der Wohnung seiner Ex-Freundin in Unterföhring. Die 19-Jährige hatte laut Polizeibericht vor Kurzem die Beziehung beendet, weshalb der junge Mann vermutlich eine letzte Aussprache einfordern wollte. Nachdem die junge Frau den Mann in ihre Wohnung ließ, eskalierte das Gespräch und der mutmaßliche Täter griff sie mit einem Messer an.