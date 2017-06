Freunde erinnern sich Christel Sembach-Krone: Eine anmutige Zirkusprinzessin

Beerdigung am 29. Juni

Sembach-Krone hielt bis zuletzt an Tier-Dressuren fest; sie wurde zweimal wegen Tierquälerei angeklagt. Sie legte aber Einspruch ein – und klagte auch selbst. "Ich bin selbst Tierschützer und habe mir immer angeschaut, wie sie die Tiere halten. Ich war immer glücklich darüber, wie sie die Tiere behandeln", sagt Joseph Vilsmaier. Er drehte für seinen neuen Film "Bayern sagenhaft", der am 26. Oktober Premiere feiert, mehrere Tage im Circus Krone.

Und auch der TV-Sender Sat.1 gab am Mittwoch bekannt, dass demnächst ein Mehrteiler über den Münchner Zirkus im Fernsehen laufen soll. "Der Zirkus hat sich verändert, und das ist auch gut so", sagt Schauspieler Christian Wolff. Und doch hat er einen Wunsch: "Hoffentlich wird es Krone noch lange in München und unterwegs geben."

Dass der Betrieb nach dem Tod der langjährigen Direktorin nahtlos weitergeht, zeigte sich bereits: Gestern feierte der Circus Krone Premiere seiner Show in Passau. Die Beerdigung von Christel Sembach-Krone wird am Donnerstag, 29. Juni, um 14 Uhr auf dem Waldfriedhof in München sein.

