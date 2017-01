Allerdings scheint die Liebe nun ein Ende gefunden zu haben. Gina-Lisa sprach im Dschungelcamp von ihrem Ex-Freund. Und Kücükakgül wird von "Bild am Sonntag" zitiert: "Ich habe vorm Dschungel Schluss gemacht. Direkt als sie in Australien gelandet ist." Auch zuvor hatte sich der Fußballer schon zu Wort gemeldet, in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland" sagte er: "In jeder Beziehung kriselt es mal." Und: "Man hat Höhen und Tiefen. Mal kucken, was die Zeit bringt..."