Freudige Neuigkeiten via Instagram Man kann es deutlich sehen: Rosie Huntington-Whiteley ist schwanger

Aus gleich zwei Gründen hat Rosie Huntington-Whiteley (29) ihre Fans am Donnerstag neidisch gemacht. Via Instagram teilte sie nicht nur einen wunderbaren Schnappschuss von sich an einem Traumstrand. Auf dem Bild ist auch noch deutlich ein wachsendes Baby-Bäuchlein zu sehen. Und tatsächlich erklärt das britische Topmodel, dass sie und Action-Star Jason Statham (49, "The Transporter" ) ein Kind erwarten.