Nachmittagsunterricht

Der Unterricht am Nachmittag wird deutlich reduziert: In der Unter- und Mittelstufe beispielsweise soll es kaum mehr Nachmittagsunterricht geben. Das ermögliche "eine Stärkung inner- und außerschulischen Engagements", heißt es in dem Konzept.

Fremdsprachen

Es bleibt bei der Mindestvorgabe von zwei Pflicht-Fremdsprachen. Und es soll auch dabei bleiben, dass die erste Fremdsprache in der 5. und die zweite in der 6. Klasse startet.

Neue 11. Klasse

Der 11. Klasse soll eine besondere Bedeutung zukommen: Hier soll stärker als bisher vorwissenschaftliches Arbeiten geübt werden, hier soll zum Beispiel das Pflichtfach Informatik angesiedelt werden. Das Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung könnte ein Stück weit in die neue 11. Klasse vorgezogen werden. Auch Auslandsaufenthalte bieten sich dann besonders an. Und: Die 11. Klasse soll künftig "ausgelassen" werden können.

Schüler, die das Abitur auch weiterhin nach acht Jahren ablegen wollen, sollen eine Klasse auslassen dürfen. Vorschriften, welche Jahrgangsstufe dies sein soll, will das Ministerium nicht machen. Es bietet sich aber die 11. Klasse an. Die betreffenden Schüler sollen zwei Jahre lang auf das "Überspringen" vorbereitet werden, und zwar mit Zusatzkursen am Nachmittag.

Oberstufe und Abitur

Das Konzept der Oberstufe bleibt, und es bleibt auch beim Fünf-Fächer-Abitur. Es sollen aber "Möglichkeiten zur vertieften Profilbildung" geprüft werden, heißt es im Konzept des Ministeriums.

Start der Reform

Es bleibt dabei: Das G9 soll zum Schuljahr 2018/19 eingeführt werden - und zwar für die Jahrgangsstufen fünf und sechs.

Mittelstufe plus

Derzeit erproben 47 Pilot-Gymnasien in Bayern das Modell der "Mittelstufe plus". Dort haben Schüler schon jetzt die Möglichkeit, das Abitur erst nach neun Jahren abzulegen. Damit es dort keine "Lücke" zwischen den beiden neunjährigen Varianten (Mittelstufe plus und neues G9) gibt, sollen die 47 Schulen drei Jahre länger als geplant die jetzige Wahlmöglichkeit bieten können.